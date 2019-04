„Samozřejmě že jsme za výhru rádi, jelikož týmy okolo nás bodovaly naplno, a tím jsme s nimi udrželi kontakt,“ pochvaloval si důležitou výhru trenér Ostrova Ivan Filip.

Jenže do zápasu zasáhla řádně okleštěná sestava, když několik hráčů během týdne vyřadila nemoc. Ale ani to nevadilo. Po prvním poločase si Ostrov vytvořil dvoubrankový náskok, když se prosadily oba útočné hroty. Nejprve se do statistik zapsal František Nedbalý a poté Ondřej Nýber.

„To pro nás bylo hodně důležité, jelikož Nymburk hrál velmi dobře, byl silný na míči, ale nás několikrát podržel brankář Michal Süttö,“ poukazoval Filip na skvělý výkon ostrovského brankáře, který měl lví podíl na výhře Ostrova. I po změně stran nedával Nymburk ostrovské jedenáctce nic zadarmo, spíše naopak, šel za kontaktní brankou. Nejprve však ve stoprocentní šanci vyhořel ostrovský Michal Kobera, posléze Nymburk vsítil kontaktní branku.

„První šanci ještě Kobera nevyužil, ale druhou už brankově zúročil a to byla hodně důležitá branka,“ narážel na rychlou gólovou odpověď svého týmu Filip. Sedm minut před koncem zápasu sice Nymburk vstřelil druhou branku, ale další šance zneškodnil soupeři dobře chytající Süttö.

„Dali jsme do utkání srdíčko a to rozhodlo. Všichni hráči nechali na hřišti vše,“ dodal k důležité výhře ostrovský trenér.

FK Ostrov – SK Polaban Nymburk 3:2 (2:0). Branky: 4. Nedbalý František, 35. Nýber Ondřej, 62. Kobera Michal – 59. Hobík Petr, 83. Novotný Roman. Rozhodčí: Kyncl. ŽK: 2:3. Diváci: 275.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Vondráček, Rašman, Dušek – Plos (69. Kostka), Kobera (82. Toth), Horváth, Vrba (91. Jankovský)- Nýber (88. Matoušek), Nedbalý.