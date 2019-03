Ostrov – Duel pravdy. Ostrovské fotbalisty čeká ve třetím jarním vystoupení ve Fortuna Divizi B doslova duel pravdy. V sobotu 23. března se totiž představí na půdě předposledního celku tabulky, mosteckého FK, který na tým z Krušných hor ztrácí v tabulce tři body.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Opět se bude hrát o šest bodů, navíc půjde o černého Petra,“ dobře ví trenér Ostrova Ivan Filip. Do Mostu zamíří Ostrováci posilněni o dvoubodový zisk z duelu s Libiší. „I když to v zápase s Libiší nebylo stále ono, tak věřím, že tentokrát už to bude podstatně lepší,“ narážel Filip na vlažný výkon svého týmu. Právě hra Mostečanů by měla Ostrovu vyhovovat. „Most se prezentuje podobným stylem jako my, chce hrát fotbal, což nám vyhovuje, navíc se bude hrát na trávě,“ vypočítával malé výhody, které by měly hrát Ostrovu do karet.