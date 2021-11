OSTROV NA DALŠÍ SENZACI NEDOSÁHL

Dvě výhry v řadě za sebou, ale absence kapitána Vojty Machka, s tímto vyrazili k závěrečnému vystoupení v podzimní části fotbalisté Ostrova do Českého Brodu. Tam nakonec museli skousnout porážku 1:3. Ostrovákům nevyšel už vstup do utkání, když ve 12. minutě inkasovali. Poté dokázali vyrovnat, když se do střeleckých statistik zapsal po změně stran Jakub Kostka. Posléze ale hosté během deseti minut vstřelili další dvě branky, a tím definitivně zlomili snahu týmu z Krušných hor.

SK Český Brod – FK Ostrov 3:1 (1:0). Branky: 12. Kejha Ondřej, 66. Begič Ismar, 76. Václavík Miroslav – 54. Kostka Jakub. Rozhodčí: Baník. ŽK: 1:3. Diváci: 125.

Ostrov: Vaněček – Janda, Toth, Sýkora, Dušek – Kostka, Hackl, Kobera (79. Horváth), Vrba (67. Zedníček) – Matoušek, Hron (82. Jaffan).

HVĚZDA NA ZÁVĚR NA BODY NEDOSÁHLA

Závěrečný výjezd ve Fortuna divizi A má za sebou chebská Hvězda. Ta se představila na půdě Sedlčan, které do té doby pouze jednou dosáhly na vítězství. O víkendu však do své sbírky přidaly druhé, když Hvězdu porazily v poměru 4:0.

Poprvé se domácí radovali ze vstřelené branky ve 21. minutě, kdy se prosadil Haas. Druhou branku pak přidaly Sedlčany z pokutového kopu, který proměnil Hanuš v závěru prvního poločasu. Po změně stran přidali domácí ještě dvě branky, když navíc Hvězda obdržela v závěru červenou kartu.

Sedlčany – Hvězda Cheb 4:0 (2:0). Branky: 21. a 68. Haas Petr, 42. Hanuš Marek (PK, 57. Habart Matěj. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (86. Lukáš Komberec). Diváci: 150.

Hvězda Cheb: Wagneter – Znak, Beneš (76. Altman), Hrotek (63. Plíhal), Kompit (63. Mácha) – Janda, Sláma (71. Sýkora), Bauer, Netrval. Komberec, Anděl.