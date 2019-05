V cestě za záchranou počítají v Ostrově každý bod. O víkendu připojili do své sbírky tři, když v důležitém souboji uspěli na půdě rakovnického Tatranu, kde zvítězili 3:1.

„Celé utkání jsme odehráli velmi dobře,“ vracel se zpět k důležitému vítězství na půdě Rakovníka trenér Ostrova Ivan Filip.

Od úvodní minuty udávali tempo hře především hráči ze západu Čech, když svou převahu vyjádřili i brankově, vedení jim zajistil František Nedbalý.

„Hráli jsme technický, rychlý fotbal. Zejména naše záložní řada dělala svou rychlostí soupeři velké problémy,“ pochvaloval si Filip. Před koncem první půle však dokázali domácí vyrovnat, a začalo se tedy opět od začátku.

„V prvním poločase jsme si vytvořili velké šance, ale dokázali využít pouze jednu a poté zbytečně inkasovali,“ popisoval dění v první pětačtyřicetiminutovce Filip. Po změně stran však ostrými pálili pouze Ostrováci, kteří vstřelili dvě branky. Nejdříve navrátil vedení svému týmu Jakub Vrba a výhru pak zpečetil František Nedbalý, který v osmém utkání vstřelil již sedmou branku, a tím drží Ostrov stále na vodou.

„Věřili jsme, že ve druhém poločase zápas zlomíme, a povedlo se. Opět jsme hráli aktivněji v útočné fázi, ale opět jsme dokázali využít jen malý poměr šancí, když jsme si jich vytvořili na dva zápasy,“ upozorňoval Filip a pokračoval: „Hodně nám pomáhají i góly Franty Nedbalého, tak doufáme, že mu to vydrží co nejdéle.“

Pro Ostrov to bylo velmi důležité vítězství, které ho udrželo ve hře o záchranu v divizní soutěži.

„Byli jsme si vědomi co nás čeká, proto jsme za vítězství hodně rádi. Předvedli jsme kompaktní týmový výkon a zaslouženě vyhráli. Udrželi jsme se stále ve hře o udržení. Teď už to bude nejspíše souboj na dálku mezi námi a Libiší, ale my se o záchranu popereme,“ přemítal ostrovský trenér nad záchranářskou matematikou.