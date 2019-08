„Vstup do zápasu jsme měli dobrý, hráli jsme důrazně, aktivně, bohužel jsme však inkasovali a posléze o dvě minuty později obdrželi druhou a to se promítlo i na psychice hráčů, na které musíme pořádně zapracovat,“ zklamaně popisoval ostrovský trenér Jiří Štěpán. A nebylo divu. Kladenské SK je pro ostrovské fotbalisty velkým strašákem.

„Po dvou vstřelených brankách bylo Kladno lepším týmem. To samé platilo o soupeři i po změně stran, ale postupem času jsme se dostali zpět do hry my a vytvořili si i šance, ale nedokázali je brankově zúročit. Bohužel se nám tak pohárové utkání nepovedlo,“ dodal k vyřazení v předkole MOL Cupu Štěpán.

SK Kladno – FK Ostrov 2:0 (2:0). Branky: 25. Procházka Vladimír, 27. Kraus Václav. Rozhodčí: Trska. ŽK: 1:2. Diváci: 200.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Toth, Liška, Dušek – Horváth (74. Kostka), Kobera – Matoušek, Kočí (65. Bursík), Jirkovský (46. Vrba) – Psohlavec.