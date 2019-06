Ostrov sice obsadil v uplynulém ročníku Fortuna Divize B sestupovou příčku, přesto nakonec bude v novém ročníku opět brázdit divizní fotbalové stadiony. Rozhodlo se o tom na víkendovém aktivu řídící komise pro Čechy.

„My jsme byli za Dobříší prvním sestupujícím týmem, když v náš neprospěch promluvilo negativní skóre. Nakonec to dopadlo tak, že některé oslovené týmy divizní soutěž odmítly a my naopak na nabídku kývli,“ narážel předseda Ostrova Pavel Bursík na fotbalová škatulata, která po skončení sezony zamíchala nejen obsazením divize, ale také třetiligové soutěže. Pro Ostrov to tak bude již třetí zkouška, ve které by rád prokázal, že do divizní soutěže patří. „Na soutěž se těšíme, když přípravu načnou hráči 10. července. I když nás čeká opět těžká skupina, tak věřím, že to do třetice zvládneme,“ přeje si předseda klubu.

Po skončené sezoně dal vale týmu z Krušných hor nejlepší střelec ostrovského výběru Ondřej Nýber a po osmi letech pak skončil i trenér Ivan Filip.

„Ondřej dostal nabídku z Německa, která se zcela jistě neodmítá, tak jsme mu popřáli hodně štěstí. Ivan Filip skončil na vlastní žádost a přesunul se na post šéftrenéra mládeže. Na trenérský post u A-týmu mužů tak usedl Jiří Štěpán, který přišel ze Sokolova a je zkušený trenér, navíc to pro něj bude krok kupředu v jeho kariéře,“ dodal Bursík.