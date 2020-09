„Do zápasu jsme vstoupili aktivně a vytvořili si tlak, ze kterého pramenila první branka Kostiče po centru Buráka,“ vracel se k první brankové radosti Ostrova po spolupráci Jakuba Kostka a Tomáše Bursíka záložník Martin Matoušek.

Po úvodní brance se hra vyrovnala a hrálo se vesměs ve středu hřiště, k vidění byl nespočet osobních soubojů. „Soupeř hodně nakopával a my pozorně a zodpovědně bránili a do žádně větší šance jsme ho nepustili,“ popisoval další dění v prvním poločase Matoušek. Po změně stran přidal Ostrov druhou branku, když si přímý kop Jakuba Totha ztečoval do své branky Miroslav Mareš. „Po obrátce stran se nám podařilo zvýšit na 2:0 a i nadále jsme pozorně bránili a vyráželi do protiútoku,“ poukazoval Matoušek. A právě závěr zápasu patřil právě jemu, když se dvakrát střelecky prosadil,a hostům tak definitivně zasadil fotbalové k.o. „Z jednoho rychlého protiútoku utekl Jakub Vrba, který mě pěknou přihrávkou vybídl ke skórování, a zvýšili jsme na 3:0. Čtvrtý gól padl po špatné rozehrávce soupeře, pak už to pro mě bylo snadné, dát gól do prázdné branky,“ pochvaloval si gólové úspěchy Matoušek. „Důležité bylo, že jsme hráli po celých devadesát minut na sto procent a od začátku jsme si šli pro vítězství,“ uzavřel hodnocení vítězného duelu Matoušek.

Ostrov – Slaný 4:0 (1:0)

Branky: 13. Kostka Jakub, 53. vlastní, 81. a 87. Matoušek Martin. Rozhodčí: Roušek. ŽK: 1:1. Diváci: 275.

Ostrov: Vaněček – Toth, Vondráček, Kočí, Dušek – Horváth (63. Hron) – Bursík, Kobera (82. Veverka), Jankovský, Kostka (77. Vrba) – Matoušek.