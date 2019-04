I když Ostrováci během utkání několikrát přežili doslova gólovou klinickou smrt, nakonec to mohli být oni, kdo sahal po senzačním tříbodovém zisku.

„V prvním poločase si soupeř vytvořil dvě tři obrovské šance, které jsme ustáli, když při nás stála fotbalová štěstěna,“ ohlédl se za prvním poločasem trenér Ostrova Ivan Filip.

To druhá půle byla v podání jeho týmu o něčem jiném. Hostouň se musela mít na pozoru, jelikož Ostrov po klinické smrti v prvním dějství pošilhával ve druhém poločase po senzační výhře. „Byla to velká škoda, jelikož Hostouň otevřela hru, a my tak mohli chodit do brejků, ale bohužel jsme je nedokázali gólově zúročit, z čehož jsem zklamán, protože kdybychom gól vstřelili, určitě bychom vyhráli. Penalty, to byla pouze loterie,“ míní Filip.

Ostrov však předvedl v souboji s lídrem tabulky bojovný, týmový výkon. „Na druhou stranu jsme předvedli týmový výkon, za což si hráči zaslouží pochvalu,“ podotkl závěrem Filip.

FK Ostrov – Sokol Hostouň 0:0 – PK 3:5. Rozhodčí: Klupák. ŽK: 1:2. Diváci: 360.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Vondráček, Rašman, Dušek – Matoušek, Kobera, Horváth (78. Kostka), Nýber (91. Toth), Vrba (73. Plos) – Nedbalý.