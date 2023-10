„Po dvou výhrách jsme se nemohli v prvním poločase dostat do tempa, postrádal jsem u hráčů lepší pohyb a kvalitu v kombinaci,“ narážel na vlažný výkon během prvního dějství ostrovský trenér Karel Tichota.

Jenže se Ostrovu nedařilo ani po změně stran, když po brance Dominika Trnky musel dohánět v 53. minutě jednobrankové manko. To se povedlo. V 55. minutě bylo srovnáno, když si Bursík vyměnil míč na hranici šestnáctky s Novotným, který přesnou trefou vyrovnal.

V 77. minutě šli hosté opět do vedení, když centr Trnky dokázal Toth ve své šestnáctce srazit pouze k Petru Markovi, který z otočky podruhé překonal brankáře domácích. Tři minuty před koncem se dočkal Ostrov vyrovnávací branky, když centr do šestnáctky hostů gólově zúročil Nutsu Stan. Jenže v nastaveném čase přišel pro domácí šok, když po ataku Řeháka a Stana na pronikajícího hráče Admiry nařídil rozhodčí pokutový kop, který ale následně poslal nad branku Ostrova Marek Jung.

Admiře trefili ve Varech vítězství střídající hráči

„Ve druhém poločase šli hosté do vedení, nám se podařilo rychle srovnat. Následně jsme nevyužili dvě velké šance a po naší chybě šel soupeř opět do vedení. I to se nám povedlo smazat,“ popisoval Tichota dění na hřišti po změně stran. „V hektickém závěru měli hosté šanci rozhodnout z pokutového kopu, který ale neproměnili. Utkání, které mohlo skončit jakýmkoliv výsledkem, je nakonec remíza asi spravedlivá,“ doplnil k utkání,m ve kterém Ostrov uzmul zlatý bod ostrovský trenér.

FK Ostrov – Admira Praha B 2:2 (0:0). Branky: 55. Milan Novotný, 87. Nutsu Stan – 53. Dominik Trnka, 77. Petr Marek. Rozhodčí: Kastl. ŽK: 2:5. Diváci: 218. Ostrov: D. Tichota - Janda (72. Stan), Toth (79. Sýkora), Řehák, Dušek (84. Zedníček) - Bursík (84. Šupík), Hackl (46. Nýber), Jankovský, Kostka, Matoušek – Novotný.