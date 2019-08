„Začátek duelu měl lepší Meteor, když nám chvilku trvalo, než jsme chytili divizní tempo, ale brzo jsme hru vyrovnali. Škoda jen, že jsme inkasovali po rohovém kopu, když jsme si prakticky vstřelili napůl vlastní branku,“ poznamenal k první změně ve skóre ostrovský trenér Jiří Štěpán.

Ostrov ale nesklopil hlavy a bojoval. „Za to jsme byli odměněni, když taktéž po rohovém kopu s přispěním Martina Psohlavce uklidil balon do branky Meteoru Martin Matoušek, pro nás to byl důležitý moment duelu,“ vypočítával Štěpán. A ví proč. Ostrov nejen v závěru prvního poločasu, ale také v tom druhém soupeři dával co proto. „Byli jsme aktivnější, dobře bránili, a navíc vstřelili dvě branky, když první obstaral Lukáš Kočí, druhou pak Michal Kobera,“ pochvaloval si trenér Ostrova.

Jenže zbraně nesložil ani Meteor a díky své bojovnosti dokázal duel dvěma góly srovnat na 3:3. „Byla to velká škoda, že jsme nedokázali vedení udržet. Sice jsme díky penaltovému rozstřelu dosáhli na dva body, ale mohli jsme mít tři. Na druhou stranu jsme rádi, že se nám podařilo vstoupit do podzimní části bodovým ziskem,“ uzavřel hodnocení Štěpán.

FK Ostrov – FK Meteor Praha 3:3 (1:1) – PK 3:1. Branky: 40. Matoušek Martin, 61. Kočí Lukáš, 72. Kobera Michal – 28. Novotný Jindřich, 77. Junek Vojtěch, 83. vlastní. Rozhodčí: Plzák. ŽK: 2:2. Diváci:281.

FK Ostrov: Vaněček – Janda, Liška, Rašman, Dušek – Kobera (81. Kostka), Jankovský – Matoušek, Kočí (72. Jirkovský), Vrba (58. Bursík) – Psohlavec.