„V Chebu jsme odehráli, asi nejhorší zápas z celé sezony, takže to všichni chceme napravit a v domácím prostředí uspět,“ zavzpomínal na těsnou prohru 0:1 ve Františkových Lázních kapitán Ostrova Vojtěch Machek. Pod jeho velením bude chtít Ostrov vstoupit do druhé části divize vítězně.

„Bude důležité to zvládnout,“ je si vědom, že Cheb nedaruje domácímu výběru nic zadarmo. „Dva měsíce jsme na to trénovali, abychom zvládli první zápas a od toho se můžeme odpíchnout do horní poloviny tabulky, kde chceme být,“ připomněl Machek náročnou přípravu, ve které se Ostrovu herně i výsledkově dařilo.

OBRAZEM: Ostrov si vyšlápl v generálce na Petřín, dvěma góly se blýskl Kostka

Ale jak bylo řečeno, Hvězda se pere o záchranu v soutěži, a tak se dá očekávat napínavé klání. „Nečeká nás nic jednoduchého.Cheb hraje o život, potřebuje každý bod, takže očekávám hodně bojovné utkání,“ přemítá před sobotním zápasem kapitán Ostrova.

„Když se soupeři vyrovnáme v bojovnosti, přidáme k tomu naší kvalitu, tak uspějeme,“ poukazuje na to, co by mohlo hrát jeho týmu do karet. Regionální derby se vždy odehrává ve skvělé divácké kulise, a právě vysokou návštěvu si přejí také v Ostrově.

„Doufám,že jsme fanoušky dobře navnadili v podzimní části soutěže, a že na naše výkony zejména v domácím prostředí navážeme,“ přeje si Machek a závěrem dodal: „Myslím,že jim patří velký dík,protože i kvůli nim se jen tak pro body do Ostrova nejezdí.“