A měl k tomu řádný důvod. Ostrováci totiž soupeře přehrávali, jenže opět ztroskotali na koncovce. „Do 43. minuty jsme hráli velmi dobře, jenže poté přišla standardní situace, na které jsme se připravovali, a z toho inkasovali,“ zklamaně narážel Filip na úspěšnou trefu Filipa Suchého po rohovém kopu.

I po změně stran se více tlačil před branku domácího výběru Ostrov, jenže na pořad přišly chyby, které srazily tým do kolen, navíc mu sebraly šanci na bodový zisk, i přesto, že měl dvě stoprocentní šance, které Dušek ani Nýber v gól nepřetavili.

„To byly hodně důležité momenty, jelikož kdybychom vyrovnali na 1:1, určitě by to utkání vypadalo jinak,“ míní Filip. Poté Kladno dalo Ostrovu rozhodující knock-out. Nejprve ho nachytal na švestkách z dvaceti metrů kladenský Vladimír Procházka, když jeho střela prošla mezi nohama ostrovského brankáře, který se poté musel hodně červenat. Další ránu zasadil Ostrovákům ze značky pokutového kopu Štěpán Hanzlík, který brankově potrestal zbytečný faul kapitána hostů Zbyňka Vondráčka. „Bohužel po těchto dvou brankách bylo rozhodnuto. I když jsme se poté snažili hru ještě více otevřít a hrát na tři útočníky, dokázali jsme pouze Nýberem snížit na 3:1. V závěru duelu jsme poté inkasovali po brejku počtvrté. Je to velká škoda, protože soupeř byl opravdu hratelný a mohli jsme získat nějaké body, ale nemáme nic,“ zlobil se závěrem Filip.

SK Kladno – FK Ostrov 4:1 (1:0). Branky: 43. Suchý Filip, 51. Procházka Vladimír, 65. Hanzlík Štěpán (PK), 89. Stříška Rastislav – 86. Nýber Ondřej. Rozhodčí: Dobrý. ŽK: 1:0. Diváci: 150.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Vondráček, Rašman (81. Toth), Dušek – Vrba (75. Kostka), Jankovský (67. Plos), Kobera, Matoušek, Nýber – Nedbalý.