Ostrov – Ve druhém jarním kole si vystřihl ostrovský FK ve Fortuna Divizi B domácí premiéru. Ta byla vcelku úspěšná, v souboji s Libiší dosáhl Ostrov na dva body, když se soupeřem remizoval 1:1 a posléze obstál v následném penaltovém rozstřelu.

„Pořád žijeme,“ narážel trenér Ostrova na důležitý bodový zisk v cestě za divizní záchranou. Ale tentokrát to nebylo v podání fotbalistů Ostrova to pravé ořechové. „Soupeř se na hru lépe koncentroval, byl důraznější, my byli u všeho pozdě,“ vypočítával rozdíly v prvním poločase Filip.