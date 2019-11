Souboj o čtvrté místo. V závěrečném vystoupení v podzimní části Fortuna Divize B bylo na ostrovském stadionu v sázce konečné čtvrté místo.

Ostrov se rozloučil s podzimem bodovým ziskem, když s Chomutovem uhrál nerozhodný výsledek 1:1. | Foto: Deník / Daniel Seifert

O něj se střetl tamní FK s chomutovským FC. Nakonec čtvrté místo uhájil Chomutov, který si po nerozhodném výsledku připsal na konto bod, k tomu pak přidal po penaltovém rozstřelu bod druhý. „Na to, v jakém kombinovaném složení jsme do utkání nastoupili, si myslím, že jsme zápas odmakali, odjezdili, a podzim tak zakončili se ctí,“ narážel trenér Ostrova Jiří Štěpán na absenci zkušených borců Martina Psohlavce či Zbyňka Vondráčka. Od úvodních minut se prezentoval Chomutov kombinační hrou, zatímco Ostrováci hráli trpělivě, a to se jim také v prvním poločase vyplatilo.