V zajímavém měření fotbalových sil Ostrov urval dva cenné body, když nejdříve uhrál nerozhodný výsledek a poté uspěl v penaltovém rozstřelu, ve kterém uzmul druhý, bonusový bod. „Když vezmu, že jsme v závěru zápasu prohrávali, ale dokázali vyrovnat, tak pro nás to byly důležité body,“ vypočítával trenér Ostrova Ivan Filip.

Do utkání dobře vstoupil Ostrov, který se ujal vedení po brance Michala Kobery. „Most hrál jednoduchý fotbal s nakopávanými balony, které jsme dokázali zachytit, a nepouštěli ho tak do šancí,“ ohlédl se za prvním dějstvím Filip. Po změně stran však domácí dokázali dvěma góly otočit skóre ve svůj prospěch. „Bohužel jsme nezachytili vstup do druhého poločasu, kdy jsme dvakrát propadli a soupeř toho dokázal využít,“ zklamaně popisoval Filip. I přesto Ostrov dokázal srovnat Lukášem Jankovským. Domácí však udeřili v závěru duelu potřetí. „Po inkasované brance jsme vrhli všechny síly do útoku a vyplatilo se,“ narážel Filip na vyrovnávací trefu Františka Nedbalého.

V následném penaltovém rozstřelu pak urval Ostrov druhý, bonusový bod. „Tentokrát se nám penalty povedly, když brankář Süttö tři pokutové kopy chytil, a my tak dosáhli na druhý bod,“ dodal k duelu Filip.

Mostecký FK – FK Ostrov 3:3 (0:1) – PK 2:3. Branky: 46. Zigmund Jiří, 57. a 81. Králík Jan – 4. Kobera Michal, 63. Jankovský Lukáš, 85. Nedbalý František. Rozhodčí: Cihlář. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Vondráček, Rašman, Dušek – Matoušek, Jankovský, Kobera, Vrba (76. Plos), Nýber – Nedbalý.