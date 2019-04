„Celý týden se připravujeme na soupeře, upozorňujeme, na co si máme dát pozor, a stejně to v utkání neplníme,“ narážel zklamaně trenér Ostrova Ivan Filip na gólové momenty v prvním poločase.

První branku jeho tým inkasoval z kopaček kapitána Ostré Petra Vobořila. Druhou ránu Západočechům přidal ve 42. minutě Jakub Řezníček a poločasový stav stanovil o dvě minuty později Matěj Horák.

„Měli jsme si dát pozor na kapitána Ostré, ve 14. minutě nám dal gól. Dále jsme si měli pohlídat dlouhé auty do šestnáctky, ve 44. minutě jsme z toho dostali gól, a třetí branka byla po našem nedůrazu,“ rozhořčeně bilancoval inkasované branky trenér Ostrova.

Po změně stran sice vykřesal naději kontaktní brankou František Nedbalý. Ale tu zase hostům z Krušných hor brzo vzal svou druhou trefou Matěj Horák. Posléze sice přidal druhou branku také Nedbalý, ale konečné slovo měli opět domácí hráči, za které skóroval Matěj Bodlák.

„Snažili jsme se co nejdříve vstřelit kontaktní branku, když se nám to povedlo, tak jsme opět inkasovali,“ kroutil nevěřícně hlavou Filip. Pro Ostrov to byla další prohra, která mu zase opět o něco více vzdálila záchranu. „Rozhodly dvě minuty. Kdybychom udrželi poločas 0:1, tak by zápas vypadal jinak, ale bohužel,“ litoval Filip.

„Teď před sebou máme náročnou sérii, ve které to bude nesmírně těžké,“ připomněl páteční duel, ve kterém Ostrov bude hostit lídra tabulky Hostouň.

Sportovní sdružení Ostrá – FK Ostrov 5:2 (3:0). Branky: 14. Vobořil Petr, 42. Řezníček Jakub, 44. a 73. Horák Matěj, 89. Bodlák Matěj – 70. a 85. Nedbalý František. Rozhodčí: Makovička. Bez karet. Diváci: 140.

FK Ostrov: Süttö – Janda, Vondráček, Rašman, Dušek – Vrba (82. Kostka), Jankovský, Kobera, Matoušek – Nýber, Nedbalý.