Bodovou sérii Hvězdy přerušily až Přeštice

„Následně soupeř zalezl a po našich zbytečných ztrátách chodil do rychlých protiútoků,“ připomněl taktiku Aritmy po vstřelené vedoucí brance. A ta se pražskému klubu vyplatila, když první poločas brankově uzavřel ve 39. minutě Jiří Junek.

Do druhého poločasu šel Ostrov s cílem korigovat ukazatel skóre, ale to se nepovedlo. Naopak Aritma uštědřila hostům v 55. minutě třetí políček. „Byl to smolný gól po rohu,“ smutně poznamenal Hackl ke třetímu inkasovanému gólu, který obstaral v 55. minutě Jakub Šedivý.

Derby Slavií zlomila ta pražská po změně stran

„Tím jsme dostali soupeře na koně,“ je si vědom ostrovský forvard. A toho dokázali domácí využít, když přidali další dvě branky, o které se podělili Adam Novotný a Mikuláš Jáša. „Aritmě vycházelo téměř vše, na co sáhla,“ upozorňoval Hackl. Pro Ostrov to tak byla devátá porážka na hřišti soupeře.

„Nezbývá nám nic jiného než získat další body příští zápas doma,“ podotkl závěrem k dalšímu duelu, ve kterém se Ostrov představí v domácím prostředí, v němž bude hostit celek Brandýsa nad Labem.

Aritma Praha – Ostrov 5:0 (2:0). Branky: 25. Kalina Tomáš, 39. Junek Jiří, 55. Šedivý Jakub, 62. Novotný Adam, 67. Jáša Mikuláš. Rozhodčí: Míč. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Ostrov: Vaněček – Janda (63. Sýkora), Řehák, Stan (63. Toth), Dušek – Hackl, Jankovský (67. Zedníček), Machek, Mestl (80. Liška) – Bursík, Lattisch (67. Hron).