Svěřenci trenéra Jiřího Štěpána tentokrát urvali dva cenné body na půdě Brandýsa nad Labem, kde remizovali 2:2 a poté uspěli v penaltové loterii. „Remíza byla spravedlivá,“ vypočítával trenér Ostrova Jiří Štěpán.

A ví, o čem mluví, první poločas patřil Ostrovu, druhý pak Brandýsu. V první pětačtyřicetiminutovce si vytvořili Ostrováci dvoubrankový náskok, když si domácí vstřelili vlastní branku a posléze zamířil do branky domácího výběru kapitán Martin Psohlavec. „První poločas byl z naší strany velmi dobrý, dobře jsme kombinovali a také bylo vidět kvalitní nasazení. Kdybychom první půli vyhráli 4:0, nikdo by se určitě nedivil,“ míní Štěpán.

Jenže po obrátce stran si role oba týmy prohodily, když Brandýs svou převahu dokázal dvakrát brankově zúročit. „Domácí výběr odehrál velmi dobře druhý poločas, naopak my jsme často chybovali, když po jedné z nich přišla na pořad zbytečná penalta. To dostalo domácí do hry, když ze svého tlaku vytěžili vyrovnávací branku,“ smutně poznamenal ke ztracenému dvoubrankovému náskoku Štěpán.

I přesto v závěru Ostrov zabojoval a dokázal dovést duel do dělby bodů. „Bylo to hodně důležité, dovést zápas do penalt, v těch se nám dařilo, a my tak dosáhli na druhý bod, čímž jsme protáhli naši sérii bez porážky na osm zápasů,“ poukázal trenér Ostrova a závěrem připojil: „Chtěli jsme navázat na předešlý utkání, což se nám povedlo, navíc jsme chtěli bodovat, a to se povedlo také.“

Brandýs nad Labem – FK Ostrov 2:2 (0:2) – PK 3:4. Branky: 59. Klíma František, 70. Majer Tomáš – 27. vlastní, 31. Psohlavec Martin. Rozhodčí: Milner. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

FK Ostrov: Vaněček – Janda, Vondráček, Stan (86. Toth), Dušek (79. Jirkovský) – Liška – Bursík, Kobera, Jankovský, Kočí – Psohlavec. Trenér: Jiří Štěpán.