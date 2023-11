/Fortuna divize/ Jde se do finále. Fortuna divize uzavře v obou skupinách o víkendu svou podzimní část. Na programu bude závěrečné 15. kolo, ve kterém čeká domácí loučení Březovou, Hvězdu Cheb i nováčka z Ostrova. Sokolov a Mariánské Lázně čeká loučení s první částí soutěže na hřišti soupeřů.

Ostrov naposledy pokořil doma Hřebeč 4:2. Uspěje i v závěrečném duelu podzimní části, kdy vyzve Brandýs nad Labem? | Foto: Daniel Seifert

Březová využije na závěr podzimní části divize B fotbalový azyl v Lomnici, kde odehraje v sobotu 11. listopadu od 10.15 hodin duel s pražským Meteorem.

„V posledním utkání podzimní části musí hráči předvést mnohem víc než v utkání s Brandýsem, které se nám hrubě nepovedlo,“ vracel se trenér Olympie Marek Kratochvíl k prohře v uplynulém kole. „Věřím, že nám pomůže návrat klíčových hráčů do sestavy, stejně tak musí být na hřišti vidět větší vůle a nasazení,“ říká k poslední bitvě podzimu Kratochvíl.

V áčkové skupině čeká na závěr náročný duel sokolovský Baník. Ten se představí v sobotu 11. listopadu od 10.15 hodin na půdě Komárova. Ten však body v domácím prostředí příliš nerozdává, a to by měl mít Baník na paměti. Fotbalová družina kouče Miloslava Janovského však bude chtít udělat vítěznou tečku za povedeným podzimem, když má před sebou velkou výzvu, a to druhou výhru na hřišti soupeře.

Lídr áčkové divize z Mariánských Lázní čeká výjezd na stadion Doubravky. Hráči Viktorie sice budou v sobotu 11. listopadu od 14.00 hodin tvrdit roli favorita, ale měli by si dát velký pozor. Doubravka totiž v šesti domácích duelech pouze jednou odešla ze hřiště bez bodového zisku. Naopak Viktoriáni budou chtít udržet svou neporazitelnost na hřišti soupeře, která trvá šest kol.

Bitvu tabulkových sousedů mají před sebou fotbalisté Ostrova, kterým se postaví v sobotu 11. listopadu v domácí derniéře od 14.00 hodin Brandýs nad Labem. Oba týmy mají na svém koně dvaadvacet bodů, čímž tak mají o motivaci postaráno.

„Čeká nás kvalitní soupeř, který po výměně trenéra vyhrál čtyři z posledních pěti utkání, když prohrál jen na hřišti vedoucího Chomutova. Nám se v domácím prostředí daří, chceme navázat na předchozí utkání, předvést kvalitní výkon a s fanoušky se rozloučit vítězstvím,“ přeje si ostrovský trenér Karel Tichota udělat za podzimní části vítěznou tečku.

Napilno bude mít na závěr podzimu také chebská Hvězda. Ta přivítá v béčkové divizi na své umělce v sobotu 11. listopadu od 14.00 hodin Hřebeč, tedy nováčka soutěže. Hvězda prozatím urvala v domácím prostředí v šesti duelech dvě výhry. To Hřebeč si premiérovou sezonu v divizní soutěži užívá, když ji patří v tabulce sedmá příčka.