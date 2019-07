„Pro mě je to velká výzva,“ s úsměvem přiznává mladý trenér, který vedl několik let mládežnické celky Baníku Sokolov.

Štěpán pak nachystal ostrovskému výběru opravdu vydatnou přípravu, která zahrnuje šestnáct tréninkových jednotek, které se odehrají převážně na fotbalovém stadionu v Květnové. „Prvních čtrnáct dní bude probíhat příprava z důvodu rekonstrukce v Květnové a poté se přesuneme zpět do Ostrova. Trénovat třikrát, čtyřikrát v týdnu a k tomu pak odehrajeme o víkendu přípravné zápasy,“ narážel Štěpán na plánované přípravné duely s mosteckým FK či varskou Slavií. K tomu můžeme připočíst účast na přeštickém turnaji, kde se střetnou s Klatovy a Přešticemi. „Čekají nás dva divizní soupeři, takže pro nás to bude určitě velmi dobrá příprava,“ míní Štěpán. Během přestávky z týmu odešli Nýber a Plos. „Naopak jsem moc rád, že do Ostrova přišel Martin Psohlavec, který se cítí dobře a chtěl by si ještě zahrát divizní soutěž. Dále zapojíme do přípravy mladíky Süttä, Bursíka a Jirkovského. Co se týče realizačního týmu, tak ten zůstal stejný,“ dodal.