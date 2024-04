Teď se postaví fotbalové družině Karla Tichoty Český Brod, nad kterým na podzim slavila doma výhru 2:0. „Víme, že nás nečeká nic jednoduchého, jelikož Český Brod má dobrý tým, když určitě bude chtít proti nám bodovat,“ přemítá před duelem Stan.

Jenže bodovat bude chtít i Ostrov, který by rád dosáhl na premiérové jarní body na hřišti soupeře. „Určitě chceme z venku přivézt body,“ posílá vzkaz do Českého Brodu ostrovský obránce. V případě bodového zisku může Ostrov dosáhnout na třicetibodovou hranici.

„Půjde o hodně soubojový zápas, proto musíme být důraznější a efektivní v koncovce. Plnit to, co nám trenér řekne, to také bude hodně důležité,“ poukazuje Stan. „Chceme uspět v každém zápase, ať je to doma, nebo venku,“ vysvětloval Stan.

Ostrov pak bude spoléhat také na své fanoušky, kteří ho i na zápasy na hřištích soupeřů doprovází. „Za to jim patří velké poděkování, když umí vytvořit parádní atmosféru. Máme nejlepší fanoušky v divizi,“ doplnil závěrem ostrovský hráč.

