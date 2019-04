V sobotu 13. dubna se představí od 17 hodin na půdě Ostré, tedy jedenáctého celku tabulky, na který ztrácí sedm bodů.

„Chtěli bychom navázat na domácí vítězství nad Nymburkem a přivézt nějaké body i z Ostré,“ přeje si trenér Ostrova Ivan Filip. Jenže to nebude tak jednoduché. Ostrá totiž sbírá důležité body především v domácím prostředí. „Doma je hodně silná, kdy využívá dlouhé vhazování autů či nákopy do šestnáctky na vysoké hráče, i přesto se snaží hrát fotbal, což by nám mohlo vyhovovat,“ míní Filip. Do Ostré zamíří výběr Ostrova kompletní. „K dispozici už budou Jankovský a Matoušek, takže budeme mít k dispozici kompletní kádr, tak věřím, že urveme nějaký bod, jelikož poté nás čeká série s těžkými soupeři,“ dodal k utkání Filip.