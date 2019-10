„Závěr podzimní části pro nás bude prověrka, jak na tom jsme,“ narážel trenér Ostrova Jiří Štěpán na náročný program, který jeho tým v závěru první poloviny soutěže čeká.

Postupně se postaví Ostrováci Souši, Rakovníku, Českému Brodu a Chomutovu. Jako první přijde na program Souš, tam se představí fotbalisté Ostrova v sobotu 26. října od 14.30 hodin. „Souš hraje velmi dobře kombinačně, má rychlé strany a má kvalitní kádr. Navíc během přestávky získala do svých řad Petra Glasera, kterého velmi dobře znám z účinkování v Sokolově, určitě to bylo velmi dobré posílení,“ přemítal nad sílou soupeře Štěpán. A není divu. Souš patří každoročně k horkým kandidátům na triumf v soutěži. To potvrzujei v podzimní části, když se drží na druhém místě se ztrátou dvou bodů na první místo. Navíc na ni Ostrov ztrácí v tabulce šest bodů.

„Nemáme se čeho obávat, každé utkání začíná za stavu 0:0. Chceme se prezentovat naší hrou a eliminovat přednosti Souše. V tomto duelu navíc musíme udržet koncentraci, bojovnost a nasazení po celých devadesát minut,“ je si vědom Štěpán. Ten by měl mít až na Vondráčka k dispozici kompletní kádr.

„Vondráček bohužel bude mimo do konce podzimu. Poslední utkání však ukázalo, že si umíme poradit,“ dodal trenér Ostrova.