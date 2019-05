Ostrov – Záchranářská mise pokračuje. Po domácím výprasku se Zbuzany zamíří fotbalisté ostrovského FK vstříc záchranářským bodům na horkou půdu pražského Meteoru.

„Smyčka se stahuje, zbývá šest kol a my v nich musíme notně bodovat,“ vypočítával trenér Ostrova Ivan Filip. A ví proč. Pátý celek Fortuna Divize B bude tvrdit proti týmu z Krušných hor roli favorita. „Na toto se nemůžeme ohlížet, pokud myslíme na záchranu, musíme dosáhnout na nějaké body, abychom se opět přiblížili v tabulce Libiši,“ poukazoval Filip. Ostrováci by měli dorazit na Aritmu kompletní. „Uvidíme, jak na tom bude Jankovský, ale pokud bude k dispozici, tak to bude velké posílení záložní řady, tím bychom navíc odehráli zápas v jiném rozestavení,“ říká Filip a pokračoval: „Samozřejmě bychom chtěli bodovat, ale víme, že to bude těžké.“ Utkání odstartuje v neděli 12. května v 10.15.