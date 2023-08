Domácí Ostrov se po roce vrátil do divize, ale v premiéře podlehl Štětí 1:3, přestože ještě čtvrt hodiny před koncem držel nerozhodný stav. pak ho však dvěma góly srazil hostující Fischer.

Fanoušci FK Ostrov podporují svůj tým i v nejtěžších chvílích, nedávno vyrazili i na pohárový mač do Staňkova a teď fandili v divizní premiéře. | Foto: Foto: Facebook FK Ostrov

„Když už to vypadalo, že utkání skončí remízou, potrestal nás soupeř po našem nedůrazu v defenzívě,“ litoval ostrovský trenér Karel Tichota, který si přál vstoupit do divize vítězně.

Ale nepodařilo se, na vedoucí branku hostujícího Pokorného ze 17. minuty ještě odpověděl vyrovnávacím gólem z penalty ostrovský Novotný.

Nerozhodný stav držel i dlouho po půli, ale když Fischer strhl vedení zase na stranu Štětí, vrhli domácí všechny síly do útoku, aby alespoň srovnali tlak.

„V závěru jsme již vrhli všechny síly do ofenzívy a do otevřené obrany inkasovali potřetí. Zaplatili jsme nováčkovskou daň, ale je třeba se dívat dopředu a dobře se připravit na další utkání,“ pravil ostrovský kouč a připustil, že návrat do divizi zanechal na výkonu stopy.

„Na začátku nás provázela lehká nervozita, hosté působili fotbalověji,“ uznal trenér Karel Tichota.

FK Ostrov - Štětí 1:3

Poločas: 1:1.

Branky: 36. Novotný (pen.) – 17. Pokorný, 78. a 90. Fischer.

Rozhodčí: Beneš. ŽK: Toth – Horák, Obrtlík, Zůza, Sailer. Diváků: 228.

Sestava Ostrova: Vaněček – Janda (81. Zedníček), Toth (65. Nutsu), Řehák, Dušek- Bursík (68. Mestl), Matoušek, Jankovský(65. Šupík), Kostka, Nýber – Novotný.