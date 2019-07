A test to byl pro jeho výběr velmi úspěšný. Ostrov sice prohrával v 10. minutě 1:0, ale o deset minut později již bylo vyrovnáno, když obránce Jakub Vrba poslal svou křižnou střelu z osmnácti metrů do mostecké branky.

Ve 35. minutě pak šel Ostrov poprvé do vedení, když se blýskl parádní trefou z přímého kopu Jan Toth. O minutu později šel tým z Karlovarského kraje do dvoubrankového trháku, který mu zajistil premiérovou trefou Tomáš Bursík.

„První poločas byl z naší strany velmi dobrý, hráli jsme s nasazením a byli hodně aktivní, dobře kombinovali. Vytvářeli jsme si šance, když jsme některé z nich dokázali využít,“ pochvaloval si první pětačtyřicetiminutovku Štěpán.

Po změně stran již hráči Ostrova pálili slepými náboji, naopak mostecký FK v závěru udělal tečku za duelem v podobě proměněného pokutového kopu.

„Ve druhé půli jsme se přizpůsobili hře soupeře, sice jsme nastřelili nějaké tyčky, měli převahu, ale již to nebyl výkon jako v prvním poločase,“ vypočítával Štěpán. I přesto mohli být v Ostrově spokojení.

„Samozřejmě to bylo velké očekávání, první zápas, jak si v něm povedou nováčci, a pro mě to bylo milé překvapení, takže určitě panuje spokojenost, ale na druhou stranu byl to první přípravný zápas, takže bych se k němu až tak upínat nechtěl, jelikož nás čekají další. Na druhou stranu pokud takto budeme hrát i nadále, to jest v rytmu a s nasazením, tak věřím, že budeme silní,“ dodal k hodnocení trenér Ostrova.

Mostecký FK – Ostrov 2:3 (1:3). Branky Ostrova: 20. Vrba Jakub, 35. Toth Jan, 36. Bursík Tomáš. FK Ostrov: Süttö mladší – Janda,Toth, Rašman,Vrba – Horváth, Jankovský – Bursík, Nedbalý, Jirkovský – Psohlavec (stř. Šlemr, Kočí, Nutsu).