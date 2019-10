Po propadáku na půdě poslední Dobříše, kde Ostrov musel skousnout premiérovou prohru ve Fortuna Divizi B, čeká svěřence ostrovského trenéra Jiřího Štěpána v sobotu 19. října v 15.30 reparát.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

„Takové zápasy se prostě stávají, my ho musíme vymazat z hlavy a vrátit se zpět k našim výkonům z předešlých kol,“ poukázal trenér Ostrova Jiří Štěpán. Jenže reparát to bude pořádně těžký, jelikož na úpatí Krušných hor dorazí kladenský SK. „Samozřejmě o kvalitách Kladna víme, ale každý soupeř je hratelný, my tak máme příležitost vrátit se k našim dobrým výkonům,“ vysvětloval Štěpán. Ten bude muset opět oželet služby stopera Vondráčka. „To je jediné naše citelné minus, ale samozřejmě jdeme do utkání s cílem vyhrát,“ dodal k utkání Štěpán.