V předposledním duelu v domácím prostředí se fotbalová parta kolem trenéra Marka Kratochvíla střetne v sobotu 1. června od 10.15 hodin s Brandýsem nad Labem. A soupeři mají Západočeši co vracet, když na podzim padli na jeho hřišti 1:3.

Poté naskočí do 29. kola chebská Hvězda, který se po sezoně rozloučí s divizní soutěží a zamíří do krajského přeboru. V sobotním odpoledni, přesněji v 16.00 hodin, vyzvou fotbalisté Hvězdy na stadionu Františkových Lázní celek Slaného. A stejně jako Březová, mají soupeři co oplácet, když v podzimní bitvě Slanému podlehli Chebané na jeho stadionu 1:3.

Následně si vystřihne domácí derniéru nováček z Ostrova, který se představí na svém stadionu v sobotu 1. června od 17.00 hodin. A bude se na co těšit, jelikož na ostrovský stadion dorazí Chomutov, tedy lídr béčkové skupiny. Na podzim Ostrováci na půdě Chomutova neuspěli, když museli skousnout prohru 0:3.

Se svými fanoušky se však bude chtít družina kouče Karla Tichoty rozloučit bodovým ziskem, ale proti Chomutovu ji nečeká nic lehkého. Sobotní soupeř Ostrováků se totiž netají postupovými ambicemi, a právě výhra na ostrovském pažitu, mu tento cíl hodně přiblížila.

Náročná šichta čeká v áčkové divizi také mariánskolázeňskou Viktorku, která si drží v průběžném pořadí třetí příčku. Pokud ji bude chtít udržet musí bodovat naplno, ale Komárov patří v domácím prostředí k silným protivníkům, když navíc na Viktorii ztrácí v tabulce pouhých osm bodů.

Zajímavý duel odehrají viktoriáni v sobotu 1. června od 10.30 hodin. Vše pak zakončí sokolovský Baník, který nasměroval fotbalový los do Rokycan. Baníkovci stále mohou pomýšlet v tabulce na stupně vítězů, musí však urvat všechny body. Rokycany však patří v domácím prostředí k silným týmům, takže ani Baník nečeká nic lehkého. Sokolovský výběr odehraje svůj duel v sobotu 1. června od 17.00 hodin na rokycanském stadionu.