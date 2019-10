Skvěle. Ostrovský FK se o víkendu řádně vytáhl. Drže si totiž vyšlápl ve 12. kole na druhý tým Fortuna Divize B soušský Baník.

„Od první do devadesáté minuty jsme plnili, to co jsme si řekli. Odměnou nám byla výhra 2:0,“ culil se spokojeně po vítězství ostrovský trenér Jiří Štěpán.