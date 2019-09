„Chtěli jsme udržet body doma, to se částečně povedlo,“ narážel trenér březovské Olympie Petr Peterka na nerozhodný výsledek 2:2, který jeho tým uhrál v 8. kole Fortuna Divize B na svém stadionu v utkání se Slaným.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Čech

„I přes rychle vstřelenou branku se nám vstup do utkání nepovedl. Soupeř byl více na balonu, zatímco my zaostávali v kombinaci, nasazení, dělali jsme množství chyb v rozehrávce a z toho soupeř těžil, když dokázal dvěma góly otočit vývoj zápasu ve svůj prospěch,“ ohlédl se za prvním poločasem Peterka. Naopak po změně stran to již bylo v podání Olympie o něčem jiném. „Ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší, dobře jsme napadali, byli aktivní a dařila se nám i kombinace, z čehož jsme vytěžili vyrovnávací branku, i přestože soupeř měl velkou šanci na 3:1. V závěru jsme měli tlak, ale již bez gólové radosti, remíza byla asi spravedlivá,“ hodnotil Peterka. Duel tak po nerozhodném výsledku dospěl do rozstřelu. „Penalty jsme absolutně nezvládli, když druhý bod bral Slaný.“ dodal kouč.