OBRAZEM: Dostat dýku v nastavení je pro hráče fakt kruté, smutnil Geňo

„Prvních dvacet minut na nás Dobříš vletěla a my se nemohli dostat do hry,“ přiznává ostrovský záložník, že úvod nebyl z jejich strany příliš dobrý. Jenže posléze se právě Ostrov po rychlém brejku radoval ze vstřelené branky, to se psala 26. minuta. „Zkusil jsem vystřelit slabší nohou a padlo to za háčky,“ řekl s úsměvem ke své trefě.

„Ještě do poločasu přidal pojistku Machy a my věděli, že pokud se nezblázníme, tak bereme všechny tři body,“ poukazoval Vrba. Po změně stran sice soupeř kousal, ale branka již ani na jedné straně nepadla. „Ve druhém poločase si všichni v tom vedru sáhli na dno a oddřeli to,“ upozorňoval Vrba.

A návrat z béčka? „Snažím se nějakým způsobem udržovat, abych z toho fotbalového tempa úplně nevypadl a někdy klukům pomohl, tentokrát se to povedlo,“ dodal k utkání ostrovský Vrbič.

FK Ostrov – MFK Dobříš 2:0 (2:0). Branky: 26. Vrba Jakub, 31. Machek Vojtěch. Rozhodčí: Šlajs. Diváci: 202. Ostrov: Vaněček – Mestl, Stan (75. Sýkora), Řehák, Dušek – Vrba (75. Hron), Hackl, Machek, Jankovský (85. Toth), Janda – Bursík (58. Novotný).