První poločas nabídl pouze jednu branku, o kterou se zasloužil v 17. minutě českobrodský Tomáš Bím. Hosté si poté vytvořili i další šance, ale již bez brankového efektu, to Slavia těžko dostávala během prvního poločasu do tempa.

„První poločas nám z naší strany nevyšel tak, jak jsme si představovali,“ neskrýval zklamání Skala. „Soupeř vyhrával většinu soubojů a z toho vyústila i branka hostů,“ poukazoval jeden z nejzkušenějších hráčů Slavie.

Do druhého poločasu vstoupila Slavia velmi dobře, když se tři minuty po obrátce stran radovala z vyrovnání, o které se zasloužil ve 48. minutě Yomi Jeremiah Paul.

„Druhý poločas byl z naší strany mnohem povedenější, vstřelili jsme brzy srovnávací branku a dostávali se do tempa. Jediné, co tomu chybělo, byla druhá branka, která by nás ještě více uklidnila,“ litoval Skala. Nutno podotknout, že Vary řádně potrápily po změně stran přihrávky, čímž se obraly o brankové příležitosti. „To byl hlavní kámen úrazu, nedokázali jsme si vytvořit žádnou nebezpečnější šanci, spíše to byl boj mezi vápny,“ zlobil se Skala.

Slavia tak načala svou jízdu za návratem do třetiligové soutěže dělbou bodů. „Musíme pracovat zápas od zápasu, všichni jsme chtěli vyhrát, ale musí si to všechno sednout. Máme nové hráče a musíme všichni pracovat hlavně na tréninku, potom se to v zápase ukáže a budeme vyhrávat. Ale bod z prvního zápasu samozřejmě bereme,“ říká smířlivě slávistický hráč.

Ve druhém vystoupení se představí slávisté na půdě nováčka soutěže Tempa Praha, a to v neděli 18. srpna od 10.30 hodin.

„Tempo bude určitě poctivé dozadu, nebude chtít dostat gól, bude hlavně na nás, jak se se zápasem vypořádáme, ale určitě si jedeme pro tři body,“ přeje si premiérovou výhru v soutěži Skala.