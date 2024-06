„Já samozřejmě nejsem rád, že budeme hrát divizi, ale jestli se to teď sešlo takhle, tak je to velká paráda,“ řekl k pětinásobnému zastoupení našich zástupců v béčkové skupině trenér Slavia Marian Geňo.

„Pro fanoušky je to skvělé, ale i pro hráče, nebude se muset ani tolik cestovat. Navíc derby, má pro všechny zainteresované své kouzlo,“ narážel Geňo na čtyři derby, kterého jeho výběr během podzimu či jara odehraje. Nové složení béčkové skupiny potěšilo také březovskou Olympii.

„Složení béčkové divize mi celkově přijde silnější než v loňské sezóně,“ našel pozitivum na obměně složení skupiny kouč Březové Marek Kratochvíl.

„To, že jsme v jedné skupině je atraktivní především pro fanoušky,“ má jasno Kratochvíl, který skončil v uplynulé sezoně se svým týmem na šesté pozici. Naopak ze skupiny A se přesunula do té béčkové mariánskolázeňská Viktoria.

„Vzhledem k tomu, že by mohlo být pět účastníků našeho kraje v jedné skupině divize, tak je to určitě lákadlo pro diváky, protože bude spousta derby zápasů, i pro hráče to bude pikantní v tom, že někteří hráli tam či tam. Přinese to třeba i naší pokladně dost peněz za to, že hráč nastupoval v týmu soupeře,“ připomněl trenér Viktorie Aleš Zach atraktivitu, ze které by mohly profitovat v rámci vstupného klubové kasy.

Společně s Mariánskými Lázněmi se přesune do béčkové skupiny také Baník Sokolov a poslední týmem, pak bude Ostrov.

„Začnu trochu zeširoka. Určitě není dobře, že nemáme svého zástupce minimálně ve druhé lize, dokonce ani v ČFL. Jsme jediný kraj bez profesionální fotbalové soutěže, stadiony odpovídají standardům z minulého století. Jestliže chceme zvýšit kvalitu fotbalu v našem kraji, je nezbytně nutná větší podpora velkých firem v regionu, větší zapojení místních samospráv,“ zklamaně řekl ostrovský trenér Karel Tichota

„Když se vrátím k pěti týmům v jedné divizní skupině, tak to určitě přinese zajímavé souboje, které budou pro diváky velice atraktivní. Jestli to bude dobře nebo špatně, to ukáže až průběh samotné soutěže,“ doplnil závěrem Tichota.

Nově se pak představí ve 4. ČFL B Tempo Praha, béčko Ústí nad Labem a Přední Kopanina.

