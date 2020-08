Ostrov – Meteor 2:3PK

Ostrovský FK šel proti pražskému Meteoru do vedení hned ve 2. minutě po brance Bursíka. Když přidal ve 36. minutě druhou branku Jankovský, vypadalo to s domácími nadějemi velmi dobře. Jenže čtyři minuty před vypršením první půle srovnal Kostka a po přestávce, konkrétně v 74. minutě, stejný hráč srovnal na konečných 2:2. V pokutových kopech byli potom šťastnější hosté.

Branky: 2. Bursík Tomáš, 36. Jankovský Lukáš – 41. Kostka Vojtěch, 74. Kostka Vojtěch. Diváci: 353.

Ostrov: Vaněček- Chomát (46. Kobera), Vondráček, Liška, Toth, Matoušek, Jankovský (57. Horváth), Kostka (67. Veverka), Kočí, Dušek, Bursík.

Kladno – Březová 3:1

Březováci prohrávali v Kladně od 16. minuty.

Po obrátce stran se podařilo utkání sice zremizovat Davidu Peterkovi, ale nerozhodný stav 1:1 vydržel pouze necelých deset minut. V 60. minutě tak vrátil domácím jednobrankový náskok Čížek. Bitva pokračovala až do prodloužení, definitivum učinil v 93. minutě kladenský Donát.

Branky: 16. Pospíšil Tadeáš, 60. Čížek David, 93. Donát Matěj – 51. Peterka David. Diváci: 260.

Březová: Martinec – David Peterka, Číž, Neudert, Sýs, Hašek (22. Deme), Rusňák (36. Neumann), Nimrichter, Šaloun, Filipec, Vaněček.

Mar. Lázně – Přeštice 1:7

Pořádný výprask dostaly v prvním kole Mariánské Lázně, které přivítaly Přeštice pod vedením kouče Stanislava Purkarta. Na úvodní branku hostí ze 17. minuty ještě dokázali „viktoriáni“ zareagovat, ve 31. minutě srovnával Nedbalý. Jenže krátce před přestávkou vrátil Přešticím vedení Kraml.

Na to, co se odehrálo ve druhém poločase, by domácí určitě rádi zapomněli. Jejich touhu po zvratu totiž hned po necelých třech minutách hry uzemnil Šmídl – 1:3. A hosté poté přidali ještě čtyři góly.

Branky: 31. Nedbalý – 17. Arzberger, 44. Kraml, 48. Šmídl, 60. Arzberger, 68. Arzberger, 73. Mudra, 78. Pecháček. Diváci: 150.

Mariánské Lázně: Jacko -Lysák – Braun, Cinkanič, Drahorád, Kořistka (63. Novák), Lattisch, Nedbalý (70. Parák), Lukáš (63. Štěpán), Popovič (81. Holeček), Ruda, Pěček.

Petřín – Hvězda Cheb 2:1

Chebská Hvězda vedla od 34. minuty, v 71. ale domácí vyrovnali a v nastavení urvali výhru.

Branky: 71. Vohrna, 91. Klich – 34. Lisý.