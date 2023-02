„Zejména v prvním poločase jsme odehráli proti výbornému soupeři dobrou partii,“ pochvaloval si kouč Viktorie Aleš Zach. To ale nejdříve přežili Západočeši první čtvrthodinu, během které si Kladno vytvořilo dvě šance. „My jsme poté hru vyrovnali, přestali jsme být líní na krok a začali podnikat rychlé, nebezpečné protiútoky, kdy jsme jeden Patrovským proměnili a dalších několik solidních akcí zazdili,“ přidával Zach k prvnímu poločasu, který jeho tým vyhrál 1:0.

Po obrátce stran však dokázalo Kladno dvěma góly Šímy otočit vývoj ve svůj prospěch. „Dvakrát jsme na levé straně nezachytili náběh domácího křídelníka, který vždy centrem pod sebe našel své spoluhráče a prakticky během pár minut Kladno zápas otočilo,“ neskrýval zklamaní Zach.

Kynžvart jde na Slávii. Máme šanci na to, aby body zůstaly doma, míní Königová

Viktoriáni však záhy po rychlé kombinaci nastřelili břevno kladenské branky, ale hned na to vychytal šanci domácím skvělým zákrokem Gembický. „V utkání jsme chtěli ještě vidět všechny zdravé hráče alespoň poločas, aby měli všichni stejnou šanci dokázat, že na hřiště patří. Někteří se s tím popasovali lépe, jiní o poznání hůř, a ti si svou pozici budou muset svými výkony znovu vybojovat,“ přidával ještě k utkání Zach.

„Hráči musí pochopit o co hrajeme a mohou hrát jen ti, kteří se o týmový výsledek budou rvát, a to bez ohledu na stav plochy, počasí nebo své nálady,“ poslal závěrem vzkaz do kabiny Viktorie její trenér.

SK Kladno – Viktoria Mariánské Lázně 2:1 (0:1). Branky: Šíma 2 – Patrovský. Mariánské Lázně: Hinterholzinger (46. Gembický) – Buršík (46. Brož), Cinkanič, Drahorád (65. Axell), Beránek (46. L. Prokop – Skopový, Nedbalý (65. Buršík), Pěček, Renza (46. Holub), Patrovský (46. Lattisch) – Kopta.