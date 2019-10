O víkendu se Ostrováci totiž představili v roli favorita na půdě poslední Dobříše, kde nakonec po kolapsu ve druhém poločase prohráli 4:5.

„Nemůže se v divizi stát, že vedete 2:0 nebo 4:2 a prohrajete,“ zlobil se po premiérové porážce v divizní soutěži na půdě poslední Dobříše po právu ostrovský trenér Jiří Štěpán. A měl k tomu řádný důvod. Jeho tým měl duel dobře rozehraný, když šel brzo do dvoubrankového vedení. Skóre duelu otevřel Martin Psohlavec a poté přidal druhou ostrovskou radost Tomáš Bursík. „Jako by potom přišlo z naší strany uspokojení, polevení, podcenění, že to půjde samo, takže jsme přenechali iniciativu domácím, kteří toho brankově využili, přesto jsme však dokázali v prvním poločase ještě vstřelit třetí branku,“ ohlédl se za prvním poločasem Štěpán. Během přestávky dostala stopku stopérská dvojice Ostrova. „Nehrála tak, jak jsem si představoval, proto přišla změna,“ poukázal Štěpán. Navíc po obrátce stran přidal Ostrov čtvrtou branku, a nic tak nenasvědčovalo, že by Ostrov nepotvrdil roli favorita. Jenže realita byla zcela jiná. Domácí přidali na obrátkách a sázeli Ostrovákům jeden gól za druhým.

„Za stavu 4:2 jsme si mysleli, že se vše bude vyvíjet jinak, ale poté jsme obdrželi branku ze standardky na 4:3 a poté dvakrát inkasovali po dlouhých autech. Samozřejmě je to velké zklamání, ale holt to nevyšlo a my se musíme soustředit na další dvě těžká utkání před námi, která nás čekají,“ dodal trenér Ostrova.

MFK Dobříš – FK Ostrov 5:4 (2:3). Branky: 19.a 75. Šrain Jan (PK), 22. a 64. Maryška Štěpán, 64. Maryška Štěpán, 78. Talůžek Robert – 4. Psohlavec Martin, 13. Bursík Tomáš, 25. Dušek Jakub, 49. Jankovský Lukáš. Rozhodčí: Matyš. ŽK: 2:1. Diváci: 150.

FK Ostrov: Vaněček – Janda, Toth (46. Liška), Stan (46. Horváth), Dušek – Kobera, Jankovský – Bursík (73. Jirkovský), Kočí, Matoušek – Psohlavec.