Doslova. V souboji s rakovnickým Tatranem, tedy čtrnáctým týmem divizní tabulky, totiž Ostrováci tvrdili roli favorita, ale zůstalo jen u prognóz. Rakovník totiž udělil výběru z Krušných hor lekci z produktivity a zaslouženě si odvezl všechny body, když vyhrál 3:1.

„Divize je hodně vyrovnaná, nemůžete koukat na postavení týmů v tabulce. Rakovník předvedl, že jeho výhra na půdě vedoucího Českého Brodu nebyla náhoda,“ upozorňoval trenér Ostrova Jiří Štěpán. A věděl proč. Rakovníku patřil úvod zápasu, poté však zavelel ke gólu kapitán Ostrova Martin Psohlavec a rázem byli na koni Ostrováci. V závěru poločasu však hosté srovnali a karta se pomalu a jistě začala obracet. „Hosté si v úvodu vytvořili jednu šanci, ale od té doby jsme byli lepším týmem, když jsme dobře kombinovali, vstřelili branku po standardní situaci, dařilo se nám i herně, ale bohužel jsme nedokázali využívat přečíslení, kdy nám hodně vázla finální fáze. Poté jsme obdrželi branku po standardní situaci, což byla velká škoda,“ narážel Štěpán na gólového šatňáka. Po změně stran však prokázal Rakovník své kvality, když svou hrou nepouštěl Ostrov do větších brankových příležitostí, a naopak dvě své gólově zúročil. „V kabině jsme si řekli, co chceme hrát, ale soupeř hrál velmi dobře, jednoduše, dobře v obraně a my se dostávali pouze do náznaků šancí, chyběla nám finální fáze a to rozhodlo. Rakovník podal velmi dobrý výkon a zaslouženě vyhrál. Myslím si, že pokud bude předvádět takové výkony, problémy se záchranou mít nebude,“ dodal k utkání Štěpán.

FK Ostrov – TJ Tatran Rakovník 1:3 (1:1)

Branky: 17. Psohlavec Martin – 37. a 65. Omovie Kingsley Emumejakpo, 81. Hradecký Vladimír. Rozhodčí: Langmajer. ŽK: 3:1. Diváci: 221.

Ostrov: Vaněček – Janda, Stan, Rašman, Dušek – Kobera, Jankovský (69. Horváth) – Vrba (57. Kočí), Matoušek (84. Jirkovský), Bursík – Psohlavec.