„Za mě osobně beru zápas s Mariánkami jako každý jiný. Jako extra derby to neberu, protože to není tým, jak se říká, že bychom jezdili okolo komína,“ řekl k sobotnímu soupeři stoper Ostrova Petr Řehák.

„A za mě osobně ten tým z nějakých důvodů nemusím,“ netají se urostlý hráč, že Viktoria u něj nezískala žádné velké sympatie.

Ostrov bude chtít najet před svými fanoušky zpět na vítěznou jízdu, o kterou přišel během uplynulého víkendu na půdě pražského Meteoru v bitvě o fotbalový trůn.

„Věci k zápasu budeme ještě řešit, protože v pondělí jsme měli rozbor utkání na Meteoru, kde by zápasu slušela spíše remíza, ale prohráli jsme, jak jsme prohráli, a víc bych se k tomu už nevracel,“ narážel Řehák na diskutabilní pokutový kop, který sebral Ostrovu stoprocentní bilanci.

Naopak Mariánské Lázně poprvé dosáhly v podzimní části na tříbodový zisk, když pokořily béčko Admiry. A právě na tuto výhru budou chtít svěřenci trenéra Aleše Zacha navázat i na stadionu na úpatí Krušných hor.

„Myslím si, že nás Mariánky nemají čím překvapit. Hrajeme s nimi během krátké chvíle potřetí a asi víme, co od zápasu čekat, zvlášť v domácím prostředí, kde se nám daří,“ vysvětloval jeden z nejzkušenějších hráčů v ostrovském trikotu. Prozatím si jeho tým drží v podzimní části v domácím prostředí stoprocentní bilanci, když slavil dvě těsné výhry 1:0.

„Ze dvou těžkých zápasů máme šest bodů a chtěli bychom si při vší úctě k Mariánkám připsat další body, protože se nějakým stylem v této sezóně prezentujeme a zatím to šlape a týmu není co vytknout,“ přeje si Řehák přihodit do sbírky třetí výhru v domácím prostředí. A proto také budou spoléhat v Ostrově na své věrné fanoušky.

„Doma nás ženou fanoušci a ten náš kotel, takže tímto bych chtěl všechny pozvat na sobotní utkání s Mariánkami,“ vzkazuje ostrovský čahoun nejen fanouškům Ostrova, aby dorazili do Ostrova na velmi zajímavé měření sil.