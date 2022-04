A i tentokrát k tomu nechybělo málo. „Bylo by to zajímavé, kdybychom opět v nastaveném čase vstřelili třetí branku,“ narážel březovský trenér Petr Peterka na šanci Daniela Kováře v nastaveném čase. Nakonec se oba týmy po výsledku 2:2 podělily.

„Pro nás je to takové zklamání, v situaci, v jaké jsme, jsme potřebovali bodovat naplno,“ narážel po utkání trenér Ostrova Ivan Filip na sestupové starosti svého týmu.

Přitom právě Ostrov měl vstup do utkání velkolepý, než se totiž stačili hráči Březové v sokolovském azylu rozehřát na provozní teplotu, prohrávali ve 2. minutě po brance ostrovského Ladislava Mestla 0:1.

„Z naší strany to byla špatná koncentrace na začátku utkání,“ uznával březovský trenér. Posléze se do hry dostala Březová. „Soupeř byl silný na míči,“ upozorňoval kouč Ostrova. S tím byly spojené i dva pokutové kopy, které měla během prvního poločasu Březová k dispozici. Oba s přehledem proměnil Daniel Kovář, který po prvním poločase zařídil svému týmu vedení 2:1.

„Myslím si, že první pokutový byl hodně přísný,“ smutně poznamenal k první penaltě soupeře Filip. „Druhý byl jednoznačný.“ Po změně stran se však rychle dostal Ostrov zpět do zápasu, když mu vyšlo střídání a pouhých šest minut stačilo Jakubu Lattischovi k vyrovnání na 2:2. „Pro nás to byl důležitý okamžik. Od té doby jsem věřil, že to zlomíme,“ prozradil Filip.

„Opět jsme doplatili na naši nedůslednost v pokutovém území,“ kroutil zklamaně po vyrovnávací brance trenér Březové. Následně mohl rozveselit tým Olympie Pavel Veselý, ale jeho střelecký pokus zastavila tyčka ostrovské branky. Pozadu však nezůstal ani Ostrov, který spoléhal na brejky a také standardní situace, ale brankově je nedokázal zúročit.

„Sice jsme byli silní při standardních situacích, ale nedokázali jsme toho využít,“ říká k hlavní zbrani Ostrova, která dělala soupeři problémy.

Nakonec se tedy týmy i přes šance v závěru duelu rozešly smírem. „Já si myslím, že vzhledem k průběhu je remíza asi spravedlivá,“ přidával závěrem k derby březovský trenér. „Asi je nerozhodný výsledek spravedlivý,“ doplnil svého kolegu kouč Ostrova.

FK Olympie Březová – FK Ostrov 2:2 (2:1). Branky: 13. a 33. Kovář Daniel (obě PK) – 2. Mestl Ladislav, 52. Lattisch Jakub. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:4. Diváci: 350.

Březová: Martinec – D. Peterka, Kursa, Kravar, Šaloun – Hašek (74. Filipec), Kovář, Rusňák, Dubnický (83. Tafat) – Veselý, Vaněček.

Ostrov: Vaněček – Janda, Řehák, Sýkora, Stan – Hackl (46. Lattisch), Machek, Jankovský, Mestl, Dušek – Bursík (85. Novotný).