A právě kvůli tomu, si museli Slávisté přivstat. „Jedeme ráno v den zápasu, budeme v autobuse nějakých pět hodin, ale nic, co by se nedalo zvládnout,“ prozradil karlovarský kouč Marián Geňo. Výběr Spartaku si pod vedením trenéra Libora Vacha užívá roli nováčka 4. české fotbalové ligy skupiny C, kde prozatím v šesti duelech posbíral sedm bodů.

„Viděl jsem je ve třech zápasech, hrají slušný kombinační fotbal, mají ve svém kádru pět hráčů, kteří hráli v minulosti vyšší soutěže. Navíc mají velkou podporu ve fanoušcích, na první domácí zápas jich tam bylo 1500. Rozhodně nás čeká nepříjemný soupeř,“ je si vědom kormidelník Slavie. I přesto je pro výběr z lázeňského města velkou motivací postup.

„Pro nás je hlavní motivace v českém poháru dostat se co nejdál a na té cestě potkat nějaký ligový tým. V příštím kole už by nás někdo z ligy neminul,“ poukazoval Geňo na další kolo, ve kterém se to bude ligovými týmy jen hemžit.

Slávisté se tak mohou vítězně nastartovat i pro zbytek béčkové 4. ČFL, kde se prozatím výsledkově trápí, když velkou překážkou je koncovka, která dělá sešívaným nemalé problémy.

„Neřekl bych, že nás trápí jen koncovka, spíš bych to rozšířil na práci v boxech, tam se zatím chováme tak nějak naivně, to nás zatím hodně brzdí. Také už je potřeba vstřelit první gól v zápase, zatím jsme ve všech případech inkasovali jako první,“ narážel kouč Varů na sedm zápasů, ve kterých musel jeho tým smazávat brankové manko.