Náročná dřina, kterou přichystal během letní přípravy fotbalistkám karlovarské Slavie trenér Zdeněk Zrůbek, se řádně vyplatila. Výběr z lázeňského města totiž úspěšně vstoupil do podzimní části Divize A, když dosáhl na výhru 3:2 na půdě Bohnic.

SLAVIA POŘÁDÁ NÁBOR DÍVEK. Chcete hrát fotbal za karlovarskou Slavii? Tak neváhejte a přijďte mezi nás. Trénujeme každé úterý a čtvrtek od 18.30 hodin na stadionu v Drahovicích. Rádi mezi sebou přivítáme dívky, které by měly zájem hrát v mladém nadějném kolektivu.

„Letní přípravu jsme začali v polovině července, tréninky jsme měli dvakrát týdně, v úterý a čtvrtek, a zaznamenali jsme jedinou změnu, a to příchod druhé brankářky,“ shrnul jak přípravu, tak i pohyby v kádru kouč Slavie.

Na úvod podzimní části áčkové divize vyrazily fotbalistky z lázní do Bohnic. Tam ale nezačaly vůbec dobře, když po dvou trefách Jany Králové musely dohánět po dvaceti minutách dvoubrankové manko.

„Utkání jsme začali s chutí, nechyběla kombinace i bojovnost, ale náš problém s úspěšným zakončením stále přetrvával. Měli jsme nespočet příležitostí dostat se do vedení, místo toho jsme umožnili Bohnicím dvě standardní situace, ze kterých jsme dva góly dostali,“ řekl k nepovedenému vstupu do utkání Zrůbek.

Ve 34. minutě se však Karlovaračky přeci jen dočkaly, když protrhly střeleckou smůlu, to když zamířila přesně mezi tři tyče Markéta Podroužková, která navrátila Slavii zpět do hry. „Po dvou inkasovaných brankách jsme vytvořili na soupeře ještě větší tlak a podařilo se nám do poločasu snížit na 1:2,“ přidával ještě k první polovině zápasu trenér Varů.

Po změně stran dál hráčky Slavie dobývaly branku Bohnic, za což sklidily odměnu. Nejprve v 70. minutě poslala sešívané do vedení Pamela Doležalová a pět minut před koncem stvrdila tříbodový transport do Karlových Varů v podání třetí branky Naomi Zrůbková.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili s jasným cílem a odhodláním výsledek otočit a to se nám povedlo. Nedali jsme Bohnicím zcela žádný prostor ke hře, ovládli jsme zápas a zaslouženě si odvezli tři body,“ neskrýval radost nad tříbodovým ziskem kormidelník Varů.

O víkendu, přesněji v neděli 8. září, čeká fotbalistky Slavie domácí premiéra, ve které přivítají na drahovickém stadionu od 14.00 hodin výběr Roudnice nad Labem.