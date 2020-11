„Vnímám to jako velký úspěch, jak osobní, tak týmový, ale také ostrovského fotbalu,“ poukazuje ostrovský obránce. „Nicméně v samotné divizní soutěži přišlo lehké vystřízlivění. Náš krajský přebor se totiž nedá vůbec srovnávat s ostatními krajskými přebory v jiných krajích, ať je to kvalitou, rychlostí, důrazem. Nicméně ač jsme byli dvakrát na sestup a jednou opravdu sestoupili, nemuseli jsme se za naše působení v divizní soutěži vůbec stydět, když jsme pokaždé uhráli velice pěkných čtyřiatřicet bodů,“ vysvětluje.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Navíc Liškovi učaroval golf. „Když jsem z pracovních důvodů nemohl hrát fotbal, tak jsem zkusil golf a myslím si, že mi to docela jde. Mám HCP 0,5 a pohybuji se v první stovce nejlepších amatérských golfistů České republiky a chystám se na dráhu profesionálního trenéra PGA,“ připomíná devadesáté místo, které mu v tabulkách patří.

„Velmi mě mrzí současná situace, kdy jsou soutěže přerušeny, následně jsou bez diváků, kteří hlavně u nás chodili pravidelně ve velkém počtu, za což jim patří velký dík,“ vzkazuje na dálku velké poděkování Liška. On a jeho spoluhráči teď kvůli koronaviru a přísným opatřením vlády ČR nesmí hrát, a Deník tak využil delší nucené pauzy a zeptal se zkušeného borce na ostrovské spoluhráče či realizační tým.

Jací jsou v jeho očích?

Dominik Vaneček: Současná opora v brance FKO. Komplexní brankář, který „své“ emoce na hřišti prostě potřebuje. DJ naší šatny, ale občas za to musím vzít také já (smích).

Jakub Janda: … přišel, viděl a od té doby hraje. Stabilní výkony jsou jeho předností, ale u piva ho moc s námi neuvidíte, ale to je v pohodě, má to napsaný v rejstříku pokut.

Zbyněk Vondráček: Velká zkušenost naší defenzivy. Jde příkladem jak v tréninku, tak i u piva. Spolu hrajeme prakticky naslepo. Šipky taky…

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Stan Nutsu: Perspektivní hráč, kterého zdobí důraz. Je to vítězný typ hráče, ale je ještě potřeba nasbírat zkušenosti a mít pokoru.

Jakub Dušek: Na svůj věk velmi zkušený hráč. Rychlost a důraz, to je celý on. Za mě nejlepší bek Divize B, ale hlavičku od něj nečekejte. V šatně je už mazák a patří k nám do rady starších. Na tréninky poslední, z hospody poslední…

Michal Kobera: Jeho poslední sezóna byla fantastická. Bez něho ve středu zálohy bychom byli poloviční. Skromný kluk, který si na nic nehraje a má správné hodnoty, ale bez Vrbiče a Matyldy nedá ani „ránu…“

Lukáš Kočí: Velmi dobře se zapracoval do týmu i do šatny. Určitě posila, která nezkazí žádnou srandu. Čekáme, kdy mu napíšeme pozdní příchod, ale on to vždy stihne na minutu.

Lukáš Jankovský: Plejmejkr a tanečník. Na jedné akci, kde předvedl své umění, se to hodně povedlo. O tom fotbalovém všichni víme, navíc je náš stínový trenér.

Julius Horváth: Jedním slovem boss, zavelí a jde se. Na hřišti má stále přehled, dokáže tým vyburcovat. Na tréninku svým přístupem jde příkladem všem mladým hráčům.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Martin Matoušek: Nepříjemný hráč pro každého soupeře. Je prostě všude, rychlost, důraz, a navíc góly. Dokáže jezdit po zadku a jeho fyzička je neskutečná, stejně jako jeho přítelkyně (úsměv).

Jakub Vrba: Hraje krátký, dlouhý týden, protože má holku. Ale když hraje, je to paráda. Viz naposledy s Březovou. Je to veselý kluk, který však nemá rád moji muziku.

Tomáš Bursík: Nový Ondřej Nýber, když si na Buráka vezmete laso. Předseda nám ho nesmí prodat, je to koncový hráč, u něj to všechno končí. Útrata v hospodě za tým zase končí u jeho táty.

Jakub Toth: Svými výkony a stoprocentním přístupem si řekl na podzim o základní sestavu. Podává velmi dobré výkony. Pokud se mu vyhnou zranění, bude hrát stabilně jako s Vaňasem FIFU na PS4.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Matěj Hron: Perspektivní hráč a pohodář. Nasbírat co nejvíce zkušeností a mít dobrou životosprávu.

Michal Süttö mladší: Jde směle v tátových brankářských šlépějích, proto je velmi důležité, že máme vyrovnané brankáře. Navíc je nejlepší technik při brazilce, balón na zem jen tak nepustí, stejně jako drink z ruky po vítězném zápase.

Jakub Kostka: Motorkář, který je stále na pokutu za nedovolenou rychlost. Práce s míčem v rychlosti je jeho předností. Vypadá jak dvakrát přeložený vítr, proto je třeba jíst hodně knedlíků. S Toťákem jsou na hřišti hodinu před tréninkem a kopou si a kopou a kopou.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Náhradníci: Super kluci, kteří makají a čekají na svou šanci. Bez nich bychom také nebyli tam, kde jsme.

Jiří Štěpán (trenér): Na sto procent připravený na každý trénink či zápas. Nemá to však s námi lehké, ale co mohl čekat. Náš tým, to je jeden velký živel, ale táhneme za jeden provaz a náš „Ancelotti“ má od toho provazu na rukou mozoly.