„S pátým místem jsme určitě spokojeni. Toto umístění od nás asi nikdo nečekal. Na druhou stranu, je škoda, že jsme sezónu nemohli dohrát. Byli jsme dobře připraveni na jarní část a mohli jsme pro naše fanoušky sehrát dobrá utkání,“ vracel se trenér Ostrova Jiří Štěpán k uplynulé sezoně, která se zapsala tučným písmem do historie klubu.

V rámci vynucené přestávky se Ostrov zúčastnil Poháru KKFS, když ve skupině A dosáhl na zasloužený triumf. „Tuto možnost jsme přivítali, když jsme sehráli pět dobrých zápasů, což bylo po dlouhé pauze super,“ pochvaloval si příjemné zpestření přestávky Štěpán.

Po malé pauze pak naskočili hráči Ostrova do letní přípravy. „Náplň letní přípravy byla dát tým dohromady po pauze jak po fyzické, tak po herní stránce,“ připomněl Štěpán hlavní úkol, se kterým do přípravy jeho tým nastupoval.

Během přestávky však doznal tým několika změn, když tou hlavní byl odchod obávaného kanonýra Martina Psohlavce. „V týmu skončil Martin Psohlavec, který odešel do Varů, dvojice hráčů Stan Nutsu a Patrik Fišer, kteří zamířili do Sokolova. Jsou to tři hráči ze základní sestavy, bude těžké je nahradit, především Martina a jeho střelecký potenciál. Ale je to pro mě, jako pro trenéra, tak pro hráče další výzva a budeme se snažit s tím co nejlépe poprat,“ hledá pozitiva na odchodech hráčů Štěpán. Naopak do týmu přišel Lukáš Chomát z Karlových Varů, Matyáš Hron ze sokolovského dorostu a po zranění se pomalu zapojil do tréninku Milan Novotný. „Cíle máme pořád stejné. V každém utkání předvádět maximum, co v každém hráči je. Hrát fotbal, který bude bavit nás a naše fanoušky. Vůbec nechci předjímat, kde se budeme pohybovat v tabulce. Chceme hrát prostě na maximum a na to, co v té dané situaci budeme mít,“ prozradil závěrem Jiří Štěpán.

FK OSTROV

Brankáři: Michal Süttö starší (80), Michal Süttö mladší (00), Dominik Vaněček (97). Obránci: Jakub Janda (92), Jan Liška (78), Jakub Dušek (89), Jakub Toth (98), Lukáš Chomát (01), Zbyněk Vondráček (84), Michal Karbula (85). Záložníci: Julius Horváth (77), Lukáš Jankovský (91), Michal Kobera (93), Jakub Vrba (93), Tomáš Bursík (00), Lukáš Kočí (93), Jakub Kostka (01), Pavel Veselý (93), Lukáš Kunz (97).

Útočníci: Martin Matoušek (96) , Matyáš Hron (01).

Přišli: Lukáš Chomát (Slavia Karlovy Vary), Matyáš Hron (FK Baník Sokolov).

Odešli: Martin Psohlavec (Slavia Karlovy Vary), Patrik Fišer, Stan Nutsu (oba FK Baník Sokolov).

Trenér: Jiří Štěpán. Asistent trenéra: Jan Micanka. Vedoucí mužstva: Jakub Šípek. Masér: Jaroslav Lorenc. Předseda klubu: Ing. Pavel Bursík.