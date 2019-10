„Nesmíme nic podcenit,“ narážel trenér Ostrova na duel s Českou Lípou, která dorazila do Ostrova v roli outsidera, přesto vyhrála první poločas 3:0.

„Jsme si toho vědomi, proto musíme zápas odehrát na sto deset procent,“míní Štěpán. Právě s Českou Lípou dokázal jeho tým duel čtyřmi góly ve druhém dějství otočit ve svůj prospěch.

„Určitě to hráčům pomohlo nejen po psychické stránce. Ale na druhou stranu nás nečeká nic lehkého, když Dobříš naposledy prohrála v Českém Brodě pouze 1:2,“ varoval před podceněním soupeře Štěpán.

Navíc právě Dobříš, která se krčí na posledním místě v tabulce, nemá co ztratit, naopak může jen získat. „Jak jsem řekl, musíme podat výkon na sto deset procent a k duelu pojedeme s pokorou, protože v divizní soutěži nemůžete nikoho podcenit, což by se nám mohlo vymstít,“ dobře ví ostrovský trenér. Ostrováci by však rádi protáhli svou úspěšnou sérii bez prohry. „Nejedeme do Dobříše s tím, že musíme vyhrát, ale musíme chtít a dokázat to na hřišti. Tam budou ležet tři body a ty chceme získat, musíme to zvládnout,“ poukázal Štěpán.

Ten však bude muset oželet pilíř zadních řad, když kvůli silnému zánětu achilovky bude týmu chybět Zbyněk Vondráček. „Dostal čtrnáct dní volno, takže nám bude chybět nejzkušenější hráč zadních řad, ale věřím, že další hráči, kteří dostanou šanci, ho nahradí,“ přeje si Štěpán.

„I když nás nečeká nic jednoduchého, rádi bychom rozhodli zápas dříve než v 91. minutě. Pokud bychom vstřelili rychle branky na 1:0 či 2:0, určitě by se nám poté dýchalo lépe, ale Dobříš hraje doma, takže bude chtít taktéž bodovat,“ dodal k utkání trenér Ostrova.