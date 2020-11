Na program tak opět přišly neoblíbené individuální plány, podruhé v krátké době. „Tým bude nadále dostávat individuální plány, až do té doby, než nám bude umožněno se sejít k normálnímu tréninku,“ popisuje stanovisko k situaci trenér ostrovského FK Jiří Štěpán,

„Pokud nám to nebude umožněno do konce listopadu, tým dostane úplné volno celý prosinec a věříme, že na začátku ledna se již sejdeme k normální zimní přípravě,“ přeje si zlom v tréninkovém procesu, který hráči absolvují prozatím kvůli nařízení samostatně. A právě individuální tréninky, to je strašák všech týmů.

„Frustrující to zajisté je, co to s týmem udělá, nedokážu posoudit, to se uvidí, až se budeme moct sejít k prvnímu společnému tréninku,“ naráží ostrovský trenér na návrat hráčů ke společným tréninkům, které ukáží, jak si vedli během nucené samostatné přípravy.

Navíc stále nepadla odpověď, jak tomu bude s neodehranými zápasy podzimní části. Nabízejí se hned dvě možnosti, zkrátit kompletně celý ročník anebo odehrát zbylá utkání první části soutěže v rámci té jarní.

„Samozřejmě tohle je nynější náhled na situaci. Vše se může změnit opatřeními a tím, jak se FAČR postaví k pokračování soutěže v jarní části,“ poukazuje Štěpán. „Pevně věřím, že to jednou skončí, že se naučíme žít s tímto virem, protože ten jen tak neodejde, a věřím i v to, že někomu dojde, že právě sport je tou nejlepší prevencí před jakoukoliv nemocí,“ dodává závěrem.