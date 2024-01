Tentokrát se karta obrátila. Ostrováci selhali s Doubravkou v koncovce

Jako den a noc. Tak v podání divizního výběru ostrovského FK, to platí dvojnásob. V prvním přípravném duelu s karlovarskou Slávií, do čeho Ostrováci kopli, to přetavili v branku. Ve druhém duelu, který odehráli svěřenci ostrovského kouče na půdě divizní Doubravky, se karta obrátila. Výběr z Krušných hor selhal v koncovce, když nakonec musel skousnout po prohře 1:3 první zaváhání v přípravě.

Ostrov po výhře 6:2 nad karlovarskou Slávií vyšel ve druhém duelu naprázdno, když na půdě Doubravky prohrál 1:3. | Foto: Daniel Seifert - Sport Seifert

„Odehráli jsme vyrovnané utkání s kvalitním soupeřem,“ chválil si po utkání ostrovský trenér Karel Tichota kvalitu soupeře. První poločas přinesl na doubravském stadionu jednu brankovou radost, o kterou se postaral ve 20. minutě Petr Zajíček – 1:0. Do druhého poločasu Ostrov poslal řádně obměněnou sestavu, a to přineslo ovoce. Tým z Karlovarského kraje zachytil úvod druhého dějství, když si během deseti minut vytvořil čtyři stoprocentní šance, ale bez gólového zápisu. „Hlavně ve druhém poločase jsme si dokázali vytvořit dostatek šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit,“ narážel Tichota na dobrý vstup do druhé pětačtyřicetiminutovky, kdy dvakrát selhali v koncovce Kostka a Zedníček. Hráči Senca navýšili své vedení v 65. minutě, kdy skóroval ze značky pokutového kopu Lukáš Roubal, který brankově ztrestal ruku ostrovského kapitána Vojtěcha Machka v pokutovém území – 2:0. Nýber oprášil prach za svých střelek. Proti Slavii vystřihl dvě gólové parády Poté složil právě Machek reparát, když špatný odkop domácího brankáře našel pouze záda ostrovského Šupíka, když se následně k odraženému míči dostal na polovině Doubravky Machek, který parádním přehozem snížil na – 1:2. Tečku za duelem pak udělali domácí hráči, kteří využili i podruhé pokutový kop, po faulu brankáře Süttä v 90. minutě, když tentokrát byl úspěšným exekutorem Petr Krejčí – 3:1. „O lepší výsledek jsme se navíc připravili sami, když jsme domácím darovali dvě penalty,“ zklamaně doplnil k zápasu, ve kterém Ostrov doplatil na špatnou koncovku. Ve třetím přípravném duelu se poprvé představí Ostrov na své umělce, na které se postaví v sobotu 27. ledna od 11.30 hodin mariánskolázeňské Viktorii. SK Senco Doubravka – FK Ostrov 3:1 (1:0). Branky: 20. Petr Zajíček, 65. Lukáš Roubal (PK), 90. Petr Krejčí (PK) – 82. Vojtěch Machek. Ostrov, I. poločas: Tichota – Toth, Černý, Řehák, Dušek – Šupík, Machek, Kostka, Jankovský, Nýber – Zedníček; II. poločas: Süttö – Janda, Toth, Nutsu, Matoušek – Kostka, Machek, Šupík, Jankovský, Kodajek – Zedníček.

