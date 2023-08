„Máme mladý mančaft. Někteří kluci se s takhle kvalitními fotbalisty ještě nepotkali,“ připomněl kouč Karel Tichota, že ještě nedávno byl mezi oběma kluby rozdíl dvou soutěží.

Fotbalový kolotoč se roztáčí. Hvězda jede do Chomutova, Ostrov hostí Štětí

„Ale i tak to byla přínosná konfrontace. Musíme si z toho vzít to dobré, třeba jak jsme zvládli první poločas. Ale nemůžeme hrát tak naivně jako po změně stran,“ upozornil trenér FK Ostrov, který přijelo do Staňkova povzbudit několik nejvěrnějších fanoušků.

Ostrov vyhrál na Karlovarsku krajský přebor a vrátil se do divize, kde ho čekají podstatně těžší soupeři.

V pohárovém zápase Ostrovu chybělo několik zraněných hráčů, další byli na dovolené. „Věřím, že většina jich bude na první kolo připravená,“ naznačil Tichota s tím, že mimo hru je dlouhodobě jen Machek. „Tam to vidím ještě tak na měsíc. Je to škoda, pro naši hru je to důležitý hráč,“ litoval Tichota ztráty jedné z opor.

Obnovená divizní premiéra čeká na fotbalisty FK Ostrov v sobotu od 17 hodin, kdy přivítají na domácím hřišti Štětí. „Pro nás je to hodně důležitý zápas. Chceme divizi začít úspěšně. I když víme, že to bude něco úplně jiného než krajský přebor. Ať už se to týká rychlosti nebo kvality hráčů,“ uvědomuje si trenér FK Ostrov.

A jaké jsou dlouhodobější plány klubu?

„Kdybychom se pohybovali kolem desátého místa, byli bychom rádi. Věřím, že tým na to máme. Chceme se udržet, abychom byli pravidelným účastníkem divize. Myslím, že hráče na to máme,“ dodal Tichota.