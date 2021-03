Od začátku října se tak fotbalisté z města minerálních pramenů musejí kvůli restrikcím připravovat osamoceně.

„S kluky jsme v kontaktu a každý se připravuje, jak může. Výběhy do parku, přírody, kruhové tréninky v garáži. Každý využívá to, co má k dispozici, abychom se pak nelekli čísel na váze,“ naráží jeden z nejzkušenějších hráčů Mariánských Lázní Milan Braun k individuální přípravě, kterou musejí hráči kvůli zákazům a opatřením od října absolvovat.

Kluby si tak zopakovaly situaci z března loňského roku, ale tentokrát jim svitla naděje, že by se mohl konat restart fotbalových soutěží, který však byl již několikrát posunut, a s návratem na stadiony to nevypadá vůbec dobře, takže naděje pomalu a jistě vyhasíná. „Osobně si myslím, že už sezona nezačne a bude anulována,“ zklamaně komentuje současnou fotbalovou situaci Braun.

„Spíše se připravuji na sezonu následující, už i vzhledem k věku nemohu vyskočit z denního tréninku, ale věřím, že nová sezona začne a dohraje se celá,“ prozradil své stanovisko čtyřiatřicetiletý forvard Viktorie.

Stát se však může cokoliv. Stále se měnící termíny vytouženého restartu nakonec mohou nabrat pozitivních obrysů. „Pokud se sezona dohraje, tak to bude pro všechny stejné, jelikož všichni budou mít podmínky stejné, a je na každém z nás, jak bude připraven,“ naráží Braun na tréninkové či zápasové manko.

„To, že všem chybí míč a parta, je jasné, ale věřím, že si s tím v případě restartu poradíme,“ přidává. Postupem času se také více skloňuje varianta, za které by restart soutěží mohl proběhnout, to hlavní je odehrát nejméně padesát procent zápasů, aby soutěže byly regulérní. „Férové by to rozhodně bylo, protože to již bylo avizováno před začátkem soutěží, takže každý věděl, co se může stát, i když neříkám, že dohrání kompletní sezony by nebylo lepší,“ poukazuje Braun.

Druhou variantou je anulování soutěží, bez postupů či sestupů, takže by se opakovala situace z loňského března, kdy byly soutěže předčasně ukončeny a anulovány. „Jak už jsem zmínil, nejlepší by bylo, kdyby proběhla celá sezona alespoň s patnácti koly, to by bylo super, jelikož každý hraje fotbal proto, aby se někam dostal, postoupil, případně sestoupil,“ vypočítává mariánskolázeňský dlouhán.

„To dělá ty správné emoce, které k fotbalu patří. Navíc starší hráči jako já nechtějí zahodit poslední léta připravováním se v garáži, ale na hřišti, tak uvidíme, jak to celé nakonec dopadne, ale všichni doufáme, že to bude co nejdříve,“ dodává závěrem Milan Braun.