91. minuta = tři body. Úspěšná série fotbalistů ostrovského FK ve Fortuna Divizi B i nadále pokračuje. Tentokrát zlomili Ostrováci na svém stadionu pražskou Aritmu 2:1, když v nastavení o tom rozhodl tečovanou trefou Lukáš Jankovský.

Ostrov (v pruhovaném) si v domácím utkání vyšlápl na pražskou Aritmu, kterou udolal 2:1. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Jsme rádi, že jsme navázali na domácí zápas s Březovou, a dosáhli tak na vítězství,“ pochvaloval si ostrovský trenér Jiří Štěpán. Jenže vše mohlo být jinak. „Aritma hrála velmi dobře, využívala své vysoké hráče, na které nakopávala balony, takže šlo především o soubojové utkání,“ narážel Štěpán na spoustu osobních soubojů, kterými byl zápas prošpikován. „Ve 25. minutě jsme inkasovali a opticky pak měla více ze hry Aritma, ale my dokázali v závěru vyrovnat Kočím,“ oddychl si v hlase trenér Ostrova. Po změně stran přišlo vše rozhodující až v nastaveném času, kdy gólově udeřil Ostrov. „V kabině jsme si řekli, že chceme více kombinovat, ale moc nám to nevycházelo. I přesto přišla třešnička na dort, když jsme vstřelili druhou branku Jankovským, pro nás to byly hodně důležité tři body,“ dodal Štěpán.