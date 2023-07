/FOTBAL/ Několik stovek, ale také občerstvení pro kabinu. To už je několik let taková rutina v podání týmových pokladníků. Ti si totiž musí vše pečlivě hlídat a zaznamenávat. To se týká také staronového účastníka divize FK Ostrov.

FK Ostrov. Ilustrační foto.

„Před námi držel kasu Jandys (pozn. red. Jakub Janda), ale ten to již nechtěl dělat, tak jsme se domluvili s Řehym, a převzali to po něm,“ přiblížil změnu z pozice pokladníka brankář Ostrova Lukáš Macura, který přizval do tandemu kolegu z obranné linie, stopera Petra Řeháka.

„Hlavně šlo o to, abychom vybrali, co nejvíce na oslavy a následnou rozlučku,“ připomněl Macura důležitost pokladníků v kabině. „V dnešní době, to mladíci nedělají pořádně,“ posteskl si ochránce ostrovské svatyně. A právě oba pokladníci měli během jarní části pořádně napilno. Tým se totiž během uplynulé sezony velkému mediálnímu zájmu.

A nebylo divu. Ostrov totiž opanoval nejen krajský přebor mužů, ale také uspěl po velké bitvě v krajském poháru. „Rovných třicet tisíc,“ prozradil,“ narážel Macura, na částku, za kterou zamířil Ostrov zpět do divizní soutěže. „Tato částka byla vybrána od prosince do června, je to docela slušná částka,“ culil se ostrovský pokladník.

A za co hráči Ostrova skládali pokuty? „Vesměs to byly běžné pokuty, červená karta, zapomenuté věci, hattrick, neproměněná penalta, pozdní příchod na trénink nebo zápas, překop lapačů,“ nechal Macura nakouknout do ostrovského sazebníku pokut. „Opomenout nesmím ani článek či fotografii v novinách,“ přidával.

Hluboko do kapsy museli během jarní části sáhnout hned dva nejlepší střelci Ostrova, Milan Novotný, který nasázel soupeřům úctyhodných 37 branek a Jakub Kostka, který jich měl na svědomí 31. „Pokud bych měl opravdu někoho vypíchnout tak by to byl Milan Novotný a Jakub Kostka, to byli naši dva největší sponzoři, co se kasy týká, čímž bych jim chtěl zpětně dodatečně poděkovat,“ smál se ostrovský bankéř.

Vybrané finance však tradičně zůstaly v kabině. „Za vybrané peníze se kupoval reproduktor do kabiny. V březnu se pak šlo na zápisné před jarní částí, a na konci soutěže pak byla na pořadu dokopná,“ popisoval Macura, kam se peníze investovaly. Teď čeká Ostrov divizní vystoupení, a s tím přijdou i některé změny v sazebníku.

„Během jarní části se ukázalo, že by nějaké změny byly zapotřebí, ale nechtěli jsme do toho zasahovat, takže teď určitě nějaké změny od nové sezony přijdou,“ vzkazuje závěrem do ostrovské kabiny neústupný pokladník.